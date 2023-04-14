Жорстокість ворога неможливо ігнорувати.

Президент України Володимир Зеленський не стримав емоцій через жахливий удар військ РФ по Слов'янську, який окупанти завдали ввечері 14 квітня.

Жорстокість ворога лідер країни прокоментував у своєму Telegram, пообіцявши державі-терористці справедливе покарання.

"Держава-зло вкотре демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе", - написав він.

Також стало відомо, що кількість жертв внаслідок обстрілу Слов'янська збільшилася. За даними глава Донецької ОВА Павла Кириленка, станом на 18:00 відомо про 5 загиблих й ще 15 поранених українців.

Він уточнив, що армія РФ завдала удару по місту близько 16:00. Ймовірно, ворог використав ракети С-300.

"За попередніми даними, використали ракети С-300. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки", - написав він.

14 квітня армія РФ вдарила по Слов'янську

Нагадаємо, що ввечері 14 квітня мережею стали поширюватися жахливі кадри удару армії РФ по місту Слов'янськ. Одним з перших про злочин ворога повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Тоді чиновник зазначив, що армія РФ вбила 1 людина та поранила 6 людей. Також глава ОП уточнив, що у місті пролунало щонайменше 7 вибухів у районі ЗОШ №8. У місті фіксують значні руйнування.

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