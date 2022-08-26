Ворог завдав удару по технікуму у Слов'янську Донецької області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.

"У Слов'янську знову недобрий ранок. Обстріли міста тривають. Сьогодні "прилетіло" до хімтехнікуму. На щастя, обійшлося без жертв. Це ще раз змушує наголосити на евакуації. Не чекайте, коли зруйнованим виявиться саме ваш будинок. Виїжджайте зараз! Бережіть себе", - зазначив він.

Нагадаємо, 25 серпня росіяни зранку вдарили по Слов'янську на Донеччині. Внаслідок обстрілу остраждали багатоповерхівки на вулиці Дарвіна. Пролунали три потужні вибухи. На щастя, обійшлося без жертв.

Раніше повідомлялося, як 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине Дніпропетровської області.

Близько опівночі президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в автомобілі, а також загинув хлопчик 11 років, який перебував у будинку, куди влучила російська ракета.

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