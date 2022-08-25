За минулу добу загарбники вбили трьох мирних жителів Донецької області

Зранку окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області.

Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях на своїй сторінці у Facebook

"Не дуже добрим видався ранок четверга, 25 серпня. Слов'янськ знову обстріляли. Цього разу постраждали багатоповерхівки на вулиці Дарвіна. Три потужні вибухи. На щастя, обійшлося без жертв. Інформацію щодо руйнувань уточнюємо. Бережіть себе", – зазначив він.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу російські загарбники вбили трьох мирних жителів Донецької області.

"Росія вбиває цивільних! За 24 серпня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини - у Соледарі. Ще одна людина дістала поранення", – написав він у Telegram.

Кириленко також нагадав, що досі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше повідомлялося, як 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине Дніпропетровської області.

Близько опівночі президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в автомобілі, а також загинув хлопчик 11 років, який перебував у будинку, куди влучила російська ракета.

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