Загалом на Донеччині за минулу добу окупанти вбили двох та поранили 7 цивільних.

На Донеччині за минулу добу окупанти вбили двох та поранили 7 цивільних громадян.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 6 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Курдюмівці. Крім того, у Святогірську виявили ще 7 цивільних, убитих росіянами під час окупації", - зазначив він.

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За словами Кириленка, ще 7 людей за вчора отримали поранення.

Голова ОВА вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще йдуть бойові дії.

Вдень 2 жовтня глава держави заявив, що Лиман повністю зачищений від російських військ.

5 жовтня глава Донецької ОВВА Павло Кириленко повідомив, що в деокупованому Святогірську в ході ексгумації були виявлені тіла 4 вбитих цивільних.

Останнім часом окупанти і колаборанти виходять на зв'язок з українськими військовими і владою, пропонуючи співпрацю. Це відбувається на тлі успіхів української армії.

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