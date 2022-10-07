На Донеччині за минулу добу окупанти вбили двох та поранили 7 цивільних громадян.
Про це у Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 6 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Курдюмівці. Крім того, у Святогірську виявили ще 7 цивільних, убитих росіянами під час окупації", - зазначив він.
За словами Кириленка, ще 7 людей за вчора отримали поранення.
Голова ОВА вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Війна в Україні: яка ситуація на Донбасі
1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще йдуть бойові дії.
Вдень 2 жовтня глава держави заявив, що Лиман повністю зачищений від російських військ.
5 жовтня глава Донецької ОВВА Павло Кириленко повідомив, що в деокупованому Святогірську в ході ексгумації були виявлені тіла 4 вбитих цивільних.
Останнім часом окупанти і колаборанти виходять на зв'язок з українськими військовими і владою, пропонуючи співпрацю. Це відбувається на тлі успіхів української армії.