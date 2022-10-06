Глава Луганської ОВВА зазначив, що Кремінна – це дуже зручний плацдарм.

Російські офіцери почали тікати з Кремінної в Луганської області. У населеному пункті залишилися лише мобілізовані "Лднрівці".

Про це розповів голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай у новому випуску програми "Аргумент".

"Кремінна-це дуже зручний плацдарм. Звідти можна йти в бік Рубіжного, на Старобільськ. Якщо тут закріпитися, то далі можна розвивати наступ в будь-якому напрямку. Але багато чого залежатиме те того, що зроблять росіяни. У Кремінній вони мінують все - під'їзні дороги, а також розкидають "пелюстки", які розраховані на відрив кінцівок", - розповів Гайдай.

При цьому він зазначив, що окупантів у Кремінній за кількістю багато, але це щойно мобілізовані так звані "ЛНРівці".

"У них офіцери біжать, так було і в Лимані. Вони просто втекли і залишили велике угруповання, яке не знала, що робити", - підсумував глава Луганської ОВВА.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Володимир Зеленський 4 жовтня передавати, що захисники України звільнили на півдні низку населених пунктів.

ЗСУ наближаються до Кремінної в Луганській області. На шляху до цього важливого пункту українська армія звільнила село Торське.

5 жовтня голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай повідомив, що деокупація Луганської області почалася, вже кілька населених пунктів звільнені від загарбників.

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