Крім того, за минулу добу російські військові вбили одного мирного жителя Донеччини.

У Святогірську в ході ексгумації було виявлено тіла 4 убитих цивільних.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 4 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — на станції Майорськ у Зайцевому. Ще 6 людей отримали поранення. Крім того, у Святогірську в ході ексгумації було виявлено тіла 4 убитих цивільних", - повідомив він.

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Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Війна в Україні: що відомо про нові воєнні злочини РФ

На Харківщині продовжуть встановлювати жахливі факти звірства рашистів. Так, у селі Піски-Радьківські знайшли жахливу катівню окупантів у підвалі будинку, де вони утримували місцевих мешканців. Росіяни закопували людей живцем у землю та виривали їм зубні протези.

Відомо, що за минулу добу окупанти завдали 9 ракетних ударів по території України. Вночі рашисти атакували Київську область дронами-камікадзе, а зранку вдарили по Запоріжжю.

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