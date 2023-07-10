Сили оборони України упродовж тижня знищили понад 4 тисячі загарбників.

Українські оборонці за тиждень завдали понад 70 ударів по районах зосередження особового складу росіян та 11 складах боєприпасів ворога.

Впродовж минулого тижня українські захисники та захисниці на півдні та сході звільнили ще понад 14 квадратних кілометрів територій. Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, протягом минулого тижня противник завдав по Україні 39 ракетних та 334 авіаційних ударів.

За її словами, цього тижня на східному фронті звільнена площа становить 24 квадратних кілометри, з яких 4 - звільнені минулого тижня. "На східному напрямку за минулий тиждень зафіксовано збільшення кількості обстрілів до 7 тис. 184. Противник використав по нас 343 тис. 402 артилерійських та реактивних снарядів", - розповіла Маляр.

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Крім того, на півдні в результаті наступальних дій на певних ділянках є просування вглиб противника від лінії оборони українських військ. Звільнена площа на південному фронті становить 168,6 кв. км, з яких за тиждень звільнено ще 10,2. Загалом на Таврійському напрямку за минулий тиждень зафіксовано 4 тис. 318 ворожих обстрілів.

У Міноборони уточнили, що за минулий тиждень українська армія завдала понад 79 ударів по районах зосередження особового складу росіян. Також здійснено удари, зокрема, по 8 пунктах управління ворога та 17 станціях радіоелектронної боротьби. Українські оборонці за тиждень знищили 24 зенітно-ракетних комплекси ворога та 39 із 67 іранських ударних БПЛА типу Shahed-131/136.

Загалом протягом тижня Сили оборони України ліквідували ще 4 тис. 450 російських окупантів (умовно 9 батальйонів), 26 ворожих танків (умовно дві танкові роти), 58 бойових броньованих машин (умовно дві мотострілецьких батальйони), 119 артилерійських систем (умовно 7 артилерійських дивізіонів) та сім ракет.

Контрнаступ ЗСУ розпочався - що треба знати

Президент Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, українські воїни почали проводити контрнаступальні операції.

Раніше повідомлялося, що росіяни продовжують наступати на Авдіївському, Мар‘їнському, Куп‘янському та Лиманському напрямку, там тривають запеклі бої, однак, ворогу просунутися не вдається.

За минулу добу українські військові частково просунулися на південному флангу Бахмута. "Гаряче" й на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де наступає вже українська армія. Там триває процес закріплення на досягнутих рубежах.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога в Україні на 10 липня 2023 року становлять приблизно 234 480 загарбників. Також ліквідовано багато ворожої техніки, у тому числі 4085 танків.

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