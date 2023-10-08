Також знищено майже 60 російських танків, броньовиків та артилерійських систем.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 282 тис. 280 своїх військових, з яких 580 ліквідовано за минулу добу.

Крім того, впродовж доби ЗСУ знищили ще 21 російський танк (загалом 4821), 21 бойову броньовану машину (9123), 17 артилерійських систем (6705), один засіб протиповітряної оборони (542), п’ять безпілотників оперативно-тактичного рівня (5190), 38 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (9111), а також три одиниці спеціальної техніки (959).

Без змін за добу залишилася кількість знищених російських реактивних систем залпового вогню - 808, літаків - 315, гелікоптерів - 316, крилатих ракет - 1530, підводних човнів - 1, а також кораблів та катерів - 20.

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За добу українська авіація вісім разів вдарила по районах скупчення особового складу росіян, їхнього озброєння та військової техніки. Також було нанесено п’ять ударів по зенітно-ракетних комплексах ворога і знищено 4 їхніх безпілотники.

Крім того, українські ракетники уразили артилерійський засіб, район зосередження особового складу та станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників.

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