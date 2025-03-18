Росія досі не змогла досягти жодної зі своїх стратегічних цілей, поставлених під час повномасштабної війни, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Хоча, за його словами, Росія в 26 разів більша за Україну і має ядерний потенціал.
"Ми вистояли і зуміли звільнити 50% окупованих територій. Нам вдалося налагодити роботу зернового коридору в Чорному морі та обмежити можливості російського Чорноморського флоту. Наша економіка працює, і Росія не окупувала жодного стратегічно важливого району", - заявив він в інтерв'ю Firstpost.
Сибіга розповів про співвідношення сил у контексті ситуації, що склалася в Курській області. Він наголосив, що Україна хоче завершити війну цього року і віддає перевагу дипломатії перед військовими діями, але припинення вогню не стане синонімом капітуляції. Україна не піде на компроміс у питанні своєї територіальної цілісності.
Однак глава МЗС все ж визнав, що позиції України могли б бути сильнішими, ніж зараз.
"Ми готові чинити опір. У нас немає вибору. Ця війна - питання нашого існування", - підсумував він.
Інші заяви глави МЗС
Раніше УНІАН повідомляв, що Україна хоче закінчити війну цього року й очікує, що Росія прийме пропозицію щодо безумовного припинення вогню. "Усіх нас об'єднує ця стратегічна мета - досягти справедливого, всеосяжного і тривалого миру. Ми очікуємо, що Росія прийме безумовне припинення вогню", - сказав Сибіга.
Крім того, Сибіга назвав червоні лінії на майбутніх мирних переговорах. "Є речі фундаментальні, які не обговорюють, які не можна зачіпати. Перше - це територіальна цілісність і суверенітет України. Ніколи Україна не визнає окупованих територій", - пояснив він.