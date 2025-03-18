Глава МЗС заявив, що у Росії є свої переваги, але при цьому Україна домоглася дуже багато чого за роки війни.

Росія досі не змогла досягти жодної зі своїх стратегічних цілей, поставлених під час повномасштабної війни, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Хоча, за його словами, Росія в 26 разів більша за Україну і має ядерний потенціал.

"Ми вистояли і зуміли звільнити 50% окупованих територій. Нам вдалося налагодити роботу зернового коридору в Чорному морі та обмежити можливості російського Чорноморського флоту. Наша економіка працює, і Росія не окупувала жодного стратегічно важливого району", - заявив він в інтерв'ю Firstpost.

Сибіга розповів про співвідношення сил у контексті ситуації, що склалася в Курській області. Він наголосив, що Україна хоче завершити війну цього року і віддає перевагу дипломатії перед військовими діями, але припинення вогню не стане синонімом капітуляції. Україна не піде на компроміс у питанні своєї територіальної цілісності.

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Однак глава МЗС все ж визнав, що позиції України могли б бути сильнішими, ніж зараз.

"Ми готові чинити опір. У нас немає вибору. Ця війна - питання нашого існування", - підсумував він.

Інші заяви глави МЗС

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна хоче закінчити війну цього року й очікує, що Росія прийме пропозицію щодо безумовного припинення вогню. "Усіх нас об'єднує ця стратегічна мета - досягти справедливого, всеосяжного і тривалого миру. Ми очікуємо, що Росія прийме безумовне припинення вогню", - сказав Сибіга.

Крім того, Сибіга назвав червоні лінії на майбутніх мирних переговорах. "Є речі фундаментальні, які не обговорюють, які не можна зачіпати. Перше - це територіальна цілісність і суверенітет України. Ніколи Україна не визнає окупованих територій", - пояснив він.

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