Міністр висловив сподівання, що Росія прийме пропозицію про безумовне припинення вогню.

Україна хоче закінчити війну цього року і очікує, що Росія прийме пропозицію про безумовне припинення вогню, однак, якщо Росія відмовиться від цього, то українці далі чинитимуть опір, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в ефірі Firstpost.

"Ми віримо, що війна закінчиться в цьому році. Усіх нас об'єднує ця стратегічна мета - досягти справедливого, всеосяжного і тривалого миру. Ми очікуємо, що Росія прийме безумовне припинення вогню", - сказав Сибіга.

Він зазначив, що в інтересах усіх країн підтримати Україну, щоб перешкодити "іншим акторам на світовій арені" діяти так само, як Росія.

Відео дня

"Ця війна - це відновлення світового порядку, заснованого на повазі територіальної цілісності та суверенітету, тому нам потрібна підтримка міжнародної спільноти - дипломатична підтримка, економічна підтримка, гуманітарна підтримка - щоб в Україні встановився справедливий і всеосяжний мир", - підкреслив міністр.

Він додав, що "Росія не досягла жодної стратегічної мети в Україні", і припустив, що в Україні зараз "найсильніша армія на європейському континенті – близько 1 мільйона солдатів із щоденним бойовим досвідом".

Коментуючи невигідну нині для України позицію на полі бою, зокрема в Курській області, Сибіга наголосив, що Росія в 26 разів більша за Україну і має ядерний потенціал. Незважаючи на таку різницю, Україна поки що перемагає, сказав Сибіга.

"Ми взяли верх і звільнили 50% окупованих територій, нам вдалося створити зерновий коридор у Чорному морі і обмежити потужності російського Чорноморського флоту, і Росія не окупувала жодного стратегічного району", - пояснив дипломат.

Відповідаючи на питання, чи продовжить Україна воювати, якщо не буде досягнуто перемир'я, Сибіга відповів, що іншого виходу не буде.

"Ми готові чинити опір", - запевнив міністр.

Перемовини щодо припинення вогню: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, США і РФ перебувають "за десять ярдів" від досягнення миру в Україні, вважає адміністрація США. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент Трамп готовий задіяти "важелі тиску" на Росію, якщо майбутня розмова з російським лідером Володимиром Путіним щодо України не виправдає очікувань.

Повідомлялося, що 18 березня під час розмови президент США Дональд Трамп намагатиметься переконати російського диктатора Путіна погодитися на 30-денне припинення вогню в Україні. Але, Путін, скоріш за все, в обмін на згоду вимагатиме територіальних та інших поступок від України. Журналісти WSJ додали, що Кремль уже розвіяв надії Трампа на будь-який прорив у питанні України.

Вас також можуть зацікавити новини: