Глава МЗС України заявив, що ці питання не підлягають обговоренню.

На будь-яких майбутніх мирних переговорах для України залишаться незмінними три принципових питання, які є "червоними лініями" і не підлягають обговоренню. Таку заяву в інтерв'ю РБК-Україна зробив міністр закордонних справ країни Андрій Сибіга.

"Я не люблю це визначення. Є речі фундаментальні, які не обговорюються, які не можна зачіпати. Перше - це територіальна цілісність і суверенітет України. Ніколи Україна не визнає окупованих територій. Друге, жодна країна не має вето на вибір українського народу, на вибір України щодо участі в тих чи інших союзах. Чи це Європейський союз, чи це НАТО", - пояснив він.

За словами Сибіги, третім питанням, що не обговорюватиметься, є обмеження обороноздатності та можливостей армії, на які Україна не погодиться. Міністр пояснив, що про ці фундаментальні речі знають усі партнери України.

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"Росія має бути притягнена до відповідальності. Це все елементи всеосяжного миру. І я нагадаю, вони теж були прописані у нашій "формулі миру", вони віддзеркалюють ті підходи, які визначають нашу позицію на міжнародній арені. Фундаментальні речі, принципові для нас, - це "нічого про Україну без України", "нічого про Європу без Європи". І ми тут теж маємо підтримку", - підсумував Сибіга.

Переговори про завершення війни в Україні

Як писав УНІАН, на початку березня президент України Володимир Зеленський представив європейським лідерам кроки, які необхідні для миру в Україні.

За словами українського лідера, усім необхідно переконатися в тому, що країна-агресорка Росія визнає необхідність завершення війни. Також необхідно встановити базову довіру, засобом якої може стати звільнення полонених. Ба більше, Зеленський затвердив склад переговорної групи України для майбутніх мирних переговорів.

Водночас Євросоюз погодив п'ять принципів щодо мирних переговорів. За словами європейських лідерів, для досягнення "миру через силу" необхідно, щоб Україна була в найсильнішій позиції з точки зору обороноздатності.

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