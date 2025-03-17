Сибіга підкреслив, що навіть у разі підписання угоди Україна та її міжнародні партнери матимуть виклики з моніторингом виконання домовленостей.

Тимчасове перемир'я в Україні не означає замороження конфлікту, а контроль за дотриманням угоди стане ключовим викликом.

Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю РБК-Україна. Він зауважив, що досягнення перемир'я є складним процесом, який включає не лише домовленості, але й контроль за їх виконанням.

За словами Сибіги, йдеться про тимчасове перемир'я, а не заморожений конфлікт. "Це не заморожений конфлікт, а тимчасове перемир'я на 30 днів, як це зафіксовано у спільній заяві з американською делегацією", – деталізував міністр.

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Сибіга підкреслив, що навіть у разі підписання угоди Україна та її міжнародні партнери матимуть виклики з моніторингом виконання домовленостей. Він зазначив, що контроль за дотриманням перемир'я залишається ключовим питанням.

Переговори про завершення війни

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи погодиться на участь у переговорах про припинення війни проти України. Таку думку висловив президент Фінляндії Александр Стубб. "Шанси на це мізерні", - сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Путіну насправді не потрібне перемир'я.

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