Упродовж доби відбулися десятки боїв, зазначили у Генштабі.

В Україні російські загарбники на низці напрямків упродовж минулої доби намагалися рухатися вперед, було понад 30 боїв. Супротивник не досяг успіхів.

Наші захисники відбили атаки ворога біля Синьківки та Вільшаної Харківської області (Куп’янський напрямок), повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у неділю вранці, 6 серпня, у своєму зведенні.

Крім того, супротивники марно намагалися рухатися вперед у районі Білогорівки Луганської області (Лиманський напрямок). Загарбники також спробували відновити втрачене положення біля Старомайорського Донецької області (Шахтарський напрямок) і не мали успіхів. Окупанти також марно намагалися наступати під прикриттям авіації у районі Роботиного Запорізької області (Запорізький напрямок).

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На Мар’їнському напрямку українські воїни стримують наступ окупантів біля Мар’їнки, а на Бахмутському - у районі Курдюмівки. "На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, контрнаступ ЗСУ 2023 триває на Бердянському й Мелітопольському напрямках. Наші воїни, у тому числі закріплюються на тих рубежах, на які змогли вийти.

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Увечері 5 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські воїни за день на низці напрямків не допустили просування російських окупантів, відбулося 30 боїв. Зокрема, супротивники атакували наших бійців на Куп’янському напрямку.

Варто зазначити, що на сході української держави вороги вже тривалий час намагаються чогось домогтися, але марно. РФ зазнала величезних втрат. Загальні втрати ворога на 5 серпня 2023 року вже становлять приблизно 249 110 загарбників.

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