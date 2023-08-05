Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Сьогодні, 5 липня, українські захисники та захисниці відбили чергові численні російські атаки та спроби наступів одразу на кількох напрямках та не допустили просування росіян на східному фронті. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ на Куп’янському напрямку українські війська стійко тримають оборону - успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку росіяни безуспішно намагалися наступати в районі Білогорівки Луганської області, а на Бахмутському - в районі Курдюмівки Донецької області.

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Крім того, на Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії росіян українські захисники та захисниці успішно відбили атаки ворога в районі Авдіївки, а на Мар’їнському - продовжують стримувати наступ противника в районі Мар’їнки.

За даними Генштабу, росіяни також здійснювали безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського на Шахтарському напрямку, а під прикриттям авіаударів безуспішно намагалися наступати в районі Роботиного Запорізької області. Водночас, українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах та ведут контрбатарейну боротьбу.

Ситуація на фронті станом на 5 серпня - головні новини

За даними Міноборони, наразі для росіян епіцентром бойових дій залишається східний фронт - там стратегічні напрямки їхнього наступу. Українські війська кілька днів поспіль відбивають ворожі атаки на Куп‘янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Там кількість ворожих обстрілів збільшилася та тривають важкі бої. Росіяни намагаються відтягнути на ці напрямки українські сили з напрямку наступу та прорвати оборону.

Складна ситуація на Бахмутському напрямку. На південному фланзі ЗСУ крізь щільний артилерійський вогонь та мінування поступово продовжують рух вперед, а на північному - відбивають атаки ворога.

Також на сході російські загарбники активно атакуют Авдіівський і Мар’їнський напрямки. Там також тривають запеклі бої, однак українські оборонці не дають ворогу просуватися.

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