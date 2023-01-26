Оперативні служби наразі працюють на місці інциденту.

На Вінниччині є влучання ворожих ракет, ніхто не постраждав. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"На Вінниччині є влучання ворожих ракет. Постраждалих немає", - зазначив він.

Борзов уточнив, що всі оперативні служби наразі працюють на місці влучання.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку по всій Україні оголошена повітряна тривога через ракетну атаку Росії. У Києві та в кількох областях вібулися екстренні відключення світла.

Вже відомо про збиття перших ворожих ракет над Україною. Зокрема, Росія випустила у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет, усі збиті протиповітряною обороною.

У Києві пролунав вибух. Мер закликав містян залишатися в укриттях.

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