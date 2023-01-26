На Вінниччині є влучання ворожих ракет, ніхто не постраждав. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
"На Вінниччині є влучання ворожих ракет. Постраждалих немає", - зазначив він.
Борзов уточнив, що всі оперативні служби наразі працюють на місці влучання.
Ракетний удар по Україні сьогодні
Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку по всій Україні оголошена повітряна тривога через ракетну атаку Росії. У Києві та в кількох областях вібулися екстренні відключення світла.
Вже відомо про збиття перших ворожих ракет над Україною. Зокрема, Росія випустила у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет, усі збиті протиповітряною обороною.
У Києві пролунав вибух. Мер закликав містян залишатися в укриттях.