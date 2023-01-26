Начальник міської військової адміністрації наголосив, що небезпека повітряних ударів не минула, та закликав громадян перебувати в укриттях до завершення тривоги.

Ворог випустив у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет, усі збиті протиповітряною обороною. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Ворог випустив у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі були збиті", - зазначив він.

Попко наголосив, що небезпека повітряних ударів не минула, та закликав громадян перебувати в укриттях до завершення тривоги.

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Ракетна атака по Україні сьогодні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, наразі по всій країні оголошена повітряна тривога через ракетну атаку Росії. Загалом ЗСУ очікують запуску понад 30 ворожих ракет.

Вже відомо про збиття перших ворожих ракет над Україною. Зокрема, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони над Київщиною та Вінниччиною.

Через ракетну загрозу в низці областей вібулися екстренні відключення світла.

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