Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.

"Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

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Повітряна тривога сьогодні

Сьогодні зранку по всій Україні була оголошена повітряна тривога. В ОК "Південь" заявили, що Росія може здійснити масований ракетний удар.

Зокрема, за даними військових, зафіксована активність ворожої авіації, а у Чорному морі перебувають ракетоносії з загальним залпом 20 ракет.

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