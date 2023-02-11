Командування Повітряних сил української армії показало, що знаходиться всередині ворожої крилатої ракети.

У Повітряних силах України показали уламки крилатої ракети морського базування "Калібр", знайдені вчора, 10 лютого, на Вінниччині.

Фотографію уламків ракети "Калібр" опубліковано на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook. Під світлиною такий підпис: "Уламки крилатої ракети морського базування "Калібр", знайдені на Вінниччині 10.02.23, після масованого ракетного удару російських окупантів...".

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Новий ворожий масований ракетний удар 2023 - що треба знати

Росіяни знову вдарили по Україні дронами та ракетами. З пізнього вечора 9 лютого до обіду 10 числа супротивник запустив по українській землі 71 крилату ракету, зокрема, 28 "Калібрів". Українcькі воїни знищили понад 60 крилатих ракет та п'ять безпілотників-камікадзе.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого у Вінниці під час масованої російської ракетної атаки спрацювала система протиповітряної оборони.

Вранці 11 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили, що упродовж минулої доби супротивник запустив по нашій країні 106 ракет, також окупанти завдали 59 авіаударів.

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