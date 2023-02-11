Також противник здійснив понад 90 обстрілів українських територій з реактивних систем залпового вогню.

За добу Росія випустила по Україні 106 ракет та завдала 59 авіаударів, 28 з яких - із використання безпілотників "Shahed-136".

"Протягом минулої доби противник завдав чергового масованого ракетного удару по території нашої країни, здійснив пуски 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00.

Зокрема, під час удару ворог застосував 32 зенітних керованих ракети С-300 та 74 крилатих ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищено українськими захисниками. Крім того, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням безпілотників типу "Шахед-136" - 22 дрони було збито.

Відео дня

Також противник здійснив понад 90 обстрілів українських територій з реактивних систем залпового вогню.

"Загроза завдання ударів російською федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України", - йдеться у зведенні.

Ракетний удар 10 лютого

Вчора, 10 лютого, Російська Федерація здійснила 14 масований ракетний обстріл України.

З 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ворог здійснив 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300.

Всього українські захисники знищили 61 крилату ракету ворога з 71 та 5 дронів-камікадзе з 7, що застосували окупанти.

За даними Міненерго, окупанти влучили в об’єкти теплової, гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах застосовані аварійні відключення. Пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики.

Вас також можуть зацікавити новини: