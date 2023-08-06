Супротивники за добу по нашій землі завдали понад 60 авіаударів, зазначили у Генштабі.

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по українські землі 20 ракетних ударів.

Зенітні ракетні підрозділи та авіація Повітряних сил Збройних сил України ліквідувала 12 крилатих ракет "Калібр", повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні у неділю вранці, 6 серпня.

"Крім того, ворог завдав 62 авіаційних удари. Зокрема, застосував чотири ударних дрони типу Shahed - усі було знищено. Також окупанти здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі додали, що унаслідок ворожих ударів є руйнування, поранені та жертви серед цивільних.

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У суботу, 5 серпня, та у ніч на неділю, 6 числа, в низці областей України не раз лунала повітряна тривога. Минулої ночі у деяких регіонах були помічені крилаті ракети РФ. Вибухи чули, у тому числі у Хмельницькій області. Повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони.

Варто зазначити, що в українському повітряному просторі з початку повномасштабної війни вже ліквідували загалом 1 347 російських крилатих ракет та 4 116 дронів оперативно-тактичного рівня.

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