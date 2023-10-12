За твердженням аналітиків, росіяни на цьому напрямку демонструють здатність навчатися та застосовувати тактичні уроки на полі бою.

Росіяни під Авдіївкою демонструють здатність навчатися та застосовувати тактичні уроки на полі бою, однак, незважаючи на це, вони навряд чи зможуть досягти широкого оперативного успіху в цьому районі, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

"Поточні локалізовані російські наступальні операції поблизу Авдіївки, ймовірно, демонструють здатність російських військ вивчати та застосовувати тактичні уроки на полі бою в Україні… Російські джерела відзначили успіхи Росії в цьому районі та окреслили кілька адаптацій, які дозволяють припустити, що російські війська застосовують уроки, засвоєні під час операцій на півдні України, на інших ділянках фронту", - зазначають аналітики.

Зокрема, російські командири заявляють, що російські війська приділяють значну увагу контрбатарейній боротьбі, використовують системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), ведуть надійну артилерійську підготовку поля бою та демонструють "чітку взаємодію" між командуванням, штурмовими групами, аеророзвідкою та елементи артилерії.

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Як зазначають аналітики, це припущення заслуговує на увагу, оскільки російські джерела раніше наголошували на цих тактичних адаптаціях як на сильній стороні оборони Росії проти українського контрнаступу на півдні України. Крім того, більшість російських сил, які нині воюють у районі Авдіївки, ймовірно, є елементами 1-го армійського корпусу так званої "ДНР". Повідомлення російських воєнкорів про те, що підрозділи в цьому районі демонструють ефективний зв’язок, можуть свідчити про те, що сили "ДНР" дещо полегшили свою інтеграцію в регулярні російські сили та винесли уроки з попередніх неефективних і невдалих атак у районі Авдіївки, зазначають в ISW.

Водночас американські аналітики стверджують, що ці адаптації та успіхи на тактичному рівні, однак, навряд чи перетворяться на більш широкі оперативні та стратегічні переваги для російських сил. Зазначається, що російські війська зосереджені на південний захід від Авдіївки, не завершивши оперативне оточення населеного пункту, і їм буде важко це зробити. Авдіївка також є добре укріпленим і захищеним українським опорним пунктом, що ускладнить можливість російських військ наблизитися до населеного пункту або повністю його захопити. Крім того, російські сили вже контролюють сегменти критичної траси N20 Донецьк – Костянтинівка – Краматорськ – Слов’янськ та інші маршрути, які пролягають поблизу Авдіївки, тому гіпотетичне захоплення Авдіївки не відкриє нових шляхів просування до решти Донецької області.

"Як раніше оцінювало ISW, російські сили, ймовірно, мають намір атакувати в районі Авдіївки, щоб зафіксувати українські сили та не дати їм передислокуватися на інші ділянки фронту. Проте українські офіційні особи вже визначили наступ на Авдіївку як російську фіксуючу операцію, і навряд чи вони будуть надмірно направляти українську силу на цю вісь", - зазначили аналітики.

Ситуація під Авдіївкою

Як повідомляв Генштаб, останні кілька днів, росіяни силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області.

Як зазначали раніше аналітики ISW, наступ російських сил в районі Авдіївки, ймовірно, має на меті відвести українські сили від району Роботиного.

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