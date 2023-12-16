Грудень може стати рекордним за кількістю знищених окупантів, зазначає експерт.

З початку грудня втрати РФ в живій силі дуже високі-на рівні рекордного листопада, в той же час втрати в техніці знизилися. Військовий експерт Олександр Коваленко проаналізував ці тенденції і пояснив, про що це може свідчити.

Так, він зазначив, що за першу половину грудня втрати російських окупаційних військ склали 14 тисяч 780 осіб, що можна порівняти з темпами і обсягами втрат листопада, коли був встановлений абсолютний рекорд втрат окупантів - 28 тисяч 550.

"При цьому, знижується показник втрат в техніці, танках, ББМ, артилерії. По втратах танків піковим був жовтень, самий розпал наступу на Авдіївку, в той час як в листопаді втрати знизилися на 40%. Зниження втрат в танках у РОВ, в порівнянні з листопадом, може скласти 10-20%", - пише Коваленко.

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Водночас він зазначає, що це не пов'язано з більш ефективним використанням техніки окупантами.

"Це відбувається не тому, що вони стали ефективніше використовувати механізовану компоненту, ні. А тому, що з листопада саме піхотна компонента стає у РОВ основною при штурмових діях. Що ж до техніки, то її намагаються менше зараз виводити в "поля", накопичуючи для спроби більш потужних проривів. В районі тієї ж Авдіївки, наприклад", - пише експерт.

Він зазначає, що така тенденція призводить до того, що зростання втрат окупантів найближчим часом буде незмінно високим, і грудень цілком може стати рекордним за кількістю знищених окупантів.

Втрати Росії в Україні - останні дані

За минулу добу Збройні Сили України знищили 930 окупантів, довівши загальну цифру втрат майже до 345 тисяч.

При цьому на самому гарячому напрямку - Таврійському - втрати Росії за добу становлять 413 окупантів та 19 одиниць техніки.

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