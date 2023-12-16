В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" упродовж минулої доби зменшилась кількість бойових зіткнень з російськими окупантами.
Водночас супротивники продовжують здійснювати артилерійські обстріли й атаки силами піхоти, поділився командувач ОСУВ "Таврія" - бригадний генерал Олександр Тарнавський на своєму каналі в Telegram.
Офіцер зазначив, що українські воїни стійко тримають оборону й активно діють на певних напрямках. За його даними, втрати Росії за добу в цій операційній зоні становлять 413 окупантів, крім того, ліквідовано 19 одиниць ворожої техніки.
"Кількість боєзіткнень та ворожих авіаударів в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби зменшилась... минулої доби російські загарбники завдали шість авіаударів, провели 55 бойових зіткнень та здійснили 601 артобстріл", - написав Тарнавський.
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Нагадаємо, 15 грудня Олександр Тарнавський повідомив, що упродовж останніх трьох днів російські загарбники намагаються здійснювати посилені штурми в Донецькій області.
Супротивники добряче отримують "по зубах" від Сил оборони України. Генштаб Збройних сил повідомив, що втрати ворога на 16 грудня 2023 року вже становлять приблизно 344 820 загарбників.