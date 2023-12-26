Крім того, авіація Сил оборони завдала ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

За добу на лінії фронту сталося 98 бойових зіткнень. На Лиманському і Авдіївському напрямках окупанти наступали більше всього.

Як йдеться у зведенні Генштабу, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили шість атак ворога біля населеного пункту Синьківка, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 29 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області.

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На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника поблизу населеного пункту Богданівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. "Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 - неподалік Первомайського та Невельського Донецької області", - йдеться у зведенні.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 6 атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили три атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника біля Роботиного та західніше Вербового.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 12 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив.

Водночас, Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Зокрема, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 зенітно-ракетних комплекси ворога.

Війна в Україні: новини

Ворог за минулу добу атакував майже по всій лінії фронту, протягом доби відбулось 76 бойових зіткнень. Більшість атак була зосереджена на Лиманському та Авдіївському напрямках, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону ЗСУ.

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