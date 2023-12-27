Також у Херсоні пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки.

Вночі окупанти масовано атакували південь України. В Одеській області через падіння уламків збитого дрона є кілька поранених, серед яких – підліток. Також загинула одна людина.

"Вночі ворог атакував південні регіони ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Дві хвилі атак з інтервалом в 15 хвилин склали 7 годин напруженої бойової роботи. Силами протиповітряної оборони знищено 17 дронів-камікадзе: 12 - на Одещині, 3 - на Миколаївщині, 2 - на Вінниччині", - повідомили у Силах оборони півдня України.

Крім того, загарбники атакували Херсон, однак інформація по постраждалих ще уточнюється.

"Зосереджено ворог вдарив по Херсону, там пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки. Також влучання відбулось в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю. Інформація по постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Одещині ворог зосередився на атаці обласного центру. Сили протиповітряної оборони відпрацювали всі ворожі цілі, але уламки збитих БпЛА впали на одну з незаселених новобудов. Також збитий в повітрі дрон рухнув на дачні будинки в передмісті Одеси.

За даними Сил оборони, спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Одна людина загинула, троє отримали поранення, серед яких 17-річний підліток.

Також військові оприлюднили фото та відео наслідків падіння збитого "Шахеда" на Одещині.

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, збитий у повітрі дрон впав на дачні будинки, де внаслідок атаки загинунув 35-річний чоловік. Серед поранених - 37-річна жінка та підліток. Постраждалі отримали численні рани, у стані середньої тяжкості знаходяться в одному з медичних закладів, де отримують всю необхідну допомогу.

Нічна атака дронів

Нагадаємо, у ніч на 27 грудня російська армія атакувала Україну безпілотниками типу "Shahed-136/131" із двох напрямків: Балаклави (окупований Крим) та з Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю РФ.

Загалом запустили 46 БПЛА, з яких вдалось знищити 32 ворожі ударні БпЛА.

Більшість дронів, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонську область, ще кілька - упали без наслідків.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

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