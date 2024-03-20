За словами Гуменюк, загальна кількість російських військ на цьому напрямку не збільшується, водночас їх звідти відправляють на Херсонський напрямок.

В районі Роботиного на Запорізькому напрямку ситуація динамічна, але це нормальний розвиток бойових подій. Про це заявила в ефірі Радіо Свобода керівник Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, коментуючи інформацію аналітиків проекту Deep State про те, що російські сили просуваються у селі Вербове у напрямку Роботиного.

"Тут треба пам’ятати, що на таких відкритих поверхнях, як цей регіон, дійсно лінія зіткнення досить рухлива. І зміна позицій може відбуватися навіть протягом однієї доби – на декілька метрів, декілька десятків метрів", - зазначила Гуменюк.

Але, за її словами, це не критично, це нормальний розвиток бойових подій.

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"Ми можемо говорити про те, що ворог не припиняє там штурмувати, ворог продовжує тиснути, має кількісну перевагу і використовує знову таки "м’ясні" штурми. Знову основна форма тиску тут – це групи кількістю до відділення, зосереджені з різних напрямків і спрямовані на наші позиції", - пояснила керівник Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня.

Вона також поінформувала, що біля Роботиного ворог активно використовує контрбатарейну боротьбу, зокрема артилерію та дрони.

За словами Гуменюк, загальна кількість російських військ на цьому напрямку не збільшується, водночас військових звідти відправляють на Херсонський напрямок.

"Зокрема, в них є складна ситуація і в напрямку нашого лівобережного плацдарму (на Херсонщині), де їм важко збирати групи для проведення штурмових дій", - заявила вона.

Саме тому, як зазначила Гуменюк, окупанти використовують цей момент як ротацію, переміщуючи підрозділи, які не обізнані в ситуації, на той напрямок, де можна ще сформувати з них штурмові команди.

"Цей процес ми спостерігаємо вже досить давно, але загальна кількість угруповання військ "Днепр" не змінюється і продовжує бути в принципі у відмінусування з нашого боку. Але, звісно, ще завдавати і завдавати нам цих мінусів", - додала вона.

Ситуація на південному напрямку - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики DeepState заявили, що російські загарбники просунулися в районі населених пунктів Вербове та Орлівка.

"Ворог просунувся у Орлівці та біля Вербового. Тривають бойові дії біля Роботиного, Вербового та Горьківського", - зазначили вони.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Противник зосередився на кількох ключових напрямках. На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

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