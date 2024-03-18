Ворог має успіхи в районі населених пунків Вербове та Орлівка.

Російські окупанти продовжують активно атакувати на південній ділянці фронту. За даними аналітичного проекту DeepState, ворог має деякі успіхи.

Як йдеться у Telegram-каналі DeepState, російські загарбники просунулися в районі населених пунків Вербове та Орлівка.

"Ворог просунувся у Орлівці та біля Вербового. Тривають бойові дії біля Роботиного, Вербового та Горьківського", - йдеться у повідомленні.

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Запорізька вісь - що там відбувається

Зазначимо, що у ранковому зведенні Генштаб не згадував про просування російських окупантів у Запорізькій області. Натомість Forbes писав, що лише нещодавно виснажені сили, що відбивали, а тепер обороняють Роботине, почали отримувати певне підкріплення у вигляді 141-ї піхотної бригади - одного з найновіших бойових формувань України.

Про 141-у бригаду відомо дуже мало. Вона була сформована саме тоді, коли на початку червня 2023 року розпочався український наступ. Бригада об’єднує шість стрілецьких батальйонів, у кожному з яких, ймовірно, кілька сотень військовослужбовців.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав бригади, які тримають оборону на Запорізькому напрямку.

За словами Сирського, оперативна обстановка в цьому районі знаходиться під нашим контролем. Ворог продовжує атакувати наші позиції в районах Роботине, Вербове, але без особливого успіху.

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