Військові опинилися на відвойованому виступі, а з трьох сторін розташувалися російські окупанти.

Українські воїни міцно тримають оборону важливих рубежів, попри втрати. Натомість росіяни платять за локальні успіхи набагато вищу ціну.

Як йдеться у матеріалі The New York Times, бої на рівнині в Запорізькій області точаться вже 10 місяців у дві фази: спочатку українські сили наступали, а тепер обороняються. Росія посилює атаки на район, де Сили оборони мали просування в контрнаступі минулого літа.

"Тримати, будувати і бити"

Військові аналітики описали стратегію України як "тримати, будувати і бити" - утримувати лінію на південному сході країни, поповнювати свої підрозділи свіжими військами та наносити удари безпілотниками великої дальності по нафтопереробним заводам і військовим матеріально-технічним об’єктам у Росії.

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Солдати, які обороняють позиції у формі виступу, відбиті в ході контрнаступу, кажуть, що зруйновані села на Запоріжжі схожі на кратери місяця від вибухів снарядів. На південному краю розташоване село Роботине. Україна відбила його минулого літа, на піку контрнаступу, який не тільки не зміг досягти прориву, але й залишив росіянам достатньо сильні позиції.

Українські війська, які утримують цей виступ на лінії фронту, можуть бути атаковані з трьох боків. Відмова від цього виступу зменшить тиск на них, але це також означатиме символічну невдачу - втрату території, яку вони здобули минулого року ціною високих втрат і втраченого озброєння.

Військові кажуть, що події на цій ділянці розвиваються дуже динамічно, а російська артилерія їх значно перевершила. Загалом по лінії фронту Росія випускає в сім разів більше артилерійських снарядів, ніж Україна, заявив заступник міністра оборони генерал Іван Гаврилюк.

Американське озброєння, зокрема Stryker, виявилося корисним для захисту солдатів в обороні. Втім, допомога США фактично зупинилася.

За минулу добу російські війська дев'ять разів атакували позиції навколо Роботиного та прилеглі райони. Коли минулого року українці відбили село, вони пробили головний рубіж російської протитанкової оборони; тепер росіяни намагаються відтіснити їх і заповнити цю прогалину.

Роботине перетворилося в руїни. Американські офіційні особи неодноразово висловлювали занепокоєння тим, що Україна надто довго трималася в обороні таких місць, які не мали стратегічної цінності. Але для України територія навколо Роботиного залишається важливою, принаймні поки що.

"У якийсь момент символічне стає стратегічним. Захист досягнень наступу важливий для морального духу, це важливо для підтримки населення, це важливо для внутрішньої віри в наш потенціал для перемоги", - сказав колишній радник міністра оборони Юрій Сак.

Втрати росіян значно вищі, ніж українців, сказав Сак. Він зазначив, що втрати неминучі з обох сторін.

Росія тисне

Зараз Росія перебуває в наступі по всій лінії фронту. Армія Кремля використовує свою перевагу в боєприпасах, живій силі та авіації. Росія поповнила лави своєї армії за рахунок загонів колишніх в'язнів, купує артснаряди в КНДР та Ірану. Її літаки уникають української протиповітряної оборони, скидаючи бомби з безпечної відстані.

Тільки цього року Росія скинула понад 3500 плануючих бомб. Московські засоби радіоелектронної боротьби глушать сигнали та перешкоджають координатам української зброї із супутниковим наведенням.

Результатом став різкий прогрес. У лютому РФ витіснила ЗСУ з Авдіївкию Відтоді Росія атакувала з використанням наземного штурму та авіабомбардування на семи точках уздовж фронту.

На північному сході російські війська просуваються крізь соснові ліси до міста Куп’янськ, намагаючись повернути здобутки України в контрнаступі восени 2022 року.

На пагорбистому Донбасі Росія тисне уздовж чотирьох ліній атаки, намагаючись використати успіх Авдіївки. Українські сили тримають оборонні позиції на захід від міста, але Росія захопила кілька невеликих сіл.

Біля Херсона Росія атакувала український форпост через річку Дніпро. У понеділок було три штурми. Позиція відрізала від тилу річкою, тому запаси БК можуть доставляти тільки човном.

Українські офіційні особи заявили, що ці бої варті уваги, оскільки вони коштували Росії десятків тисяч убитих і поранених солдатів, але у Вашингтоні є скептицизм.

"Я розумію, що адміністрація (Байдена - УНІАН) була розчарована. Незрозуміло, чи військові рішення є суто військовими чи під впливом політичного тиску чи навіть керівництва", - сказала Евелін Фаркас, директор Інституту Маккейна.

На тренуваннях для українських військових, які воюють поблизу Роботиного, бійці відзначили одну перевагу переходу до оборонної стратегії: менше втрат. Росіяни тепер повинні залишити свої окопи, щоб атакувати, а українці воюють з прикриття своїх позицій.

Рядовий на ім’я Олександр, сказав, що у разі відступу українські військові воюватимуть у подібних умовах, але на інших позиціях. "Треба захищати кожен метр" - сказав він.

"І все-таки це жорстока боротьба на півдні, через ландшафт відкритих полів, ґрунтових доріг, руїн будинків і незліченної кількості підірваних транспортних засобів, проти російських військ з трьох сторін. Українці воюють на цьому рубежі досить довго, щоб позиції, які вони захищають, отримали прізвиська "Кільце", "Кремінь" і "Танковий окоп", - пише видання.

Над головами безперервно літають російські розвідувальні безпілотники, які ведуть артилерійський або мінометний вогонь по солдатах. Бомбардування з повітря є поширеним явищем. Маленькі дрони-камікадзе регулярно дзижчать у небі, атакуючи техніку і людей.

Війна в Україні - новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Противник зосередився на кількох ключових напрямках.

Зокрема, гаряче було на Лиманському напрямку. Там Сили оборони відбили 14 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Натомість на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

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