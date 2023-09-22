Було завдано 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Українська авіація сьогодні завдала чимало ударів по окупантах, які від цього зазнали значних втрат, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по штабу командування Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться у зведенні.

Крім того, підрозділами ракетних військ уражено 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 артилерійських засоби противника.

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Водночас ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, обстрілює як військові, так і цивільні об’єкти, внаслідок чого є постраждалі серед цивільного населення.

Так, окупанти завдали 5 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснили 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Також, від цинічних ракетних ударів постраждало мирне населення Юрківки Запорізької області та міста Кременчук Полтавської області. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Удари по Севастополю

22 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи, місцеві канали заявили про ракетну атаку. Гауляйтер міста Михайло Развожаєв заявив, що по штабу Чорноморського флоту завдали ракетного удару.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук знову подякував пілотам Повітряних сил та наголосив, що це місто Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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