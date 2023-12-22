Ворог і далі проводить активні штурмові дії за підтримки бронетехніки та збільшив кількість авіаударів та артилерійських обстрілів.

З покращенням погодних умов противник наростив інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації та квадрокоптерів типу "FPV". Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Ворог і далі проводить активні штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість авіаударів та артилерійських обстрілів. Протягом доби відбулось 60 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 33 авіаційних удари, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога, на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника, на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 17 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

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Також, як поінформували в Генштабі, на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де противник за підтримки авіації здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників. А на Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Благодатне, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки західніше Вербового та Роботиного.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Львове, Тягинка, Іванівка Херсонської області та Очаків Миколаївській області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Кринок Херсонської області. Ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснив 17 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", - мовиться у зведенні.

Ситуація на фронті - що відомо

Як розповів начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо, втрати окупантів лише за першу половину грудня, складають близько 7700 військовослужбовців і можуть скласти рекордних 15 тисяч за підсумками місяця.

Сьогодні опівдні на Південному напрямку російські загарбники втратили три винищувача-бомбардувальника Су-34. У Повітряних силах зазначили, що це добре спланована операція із літаками, які вже давно не попадали в статистику ворожих втрат. Ціна одного такого літака не менше $50 млн.

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