Українські воїни продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Сили оборони України за минулу добу відбили загалом 99 атак російських загарбників на усій ділянці фронту.

"Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень", - повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 19 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

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Крім того, на Лиманському напрямку українськими захисниками відбито 4 атаки ворога поблизу Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Водночас, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 22 атаки противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки та Авдіївки, а також 13 атак в районах Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими захисниками відбито 15 атак.

При цьому, на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

Нині на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Разом з тим, на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити українські підрозділи із займаних позицій та здійснив 12 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними американського Інституту вивчення війни, російські окупанти у період найскладнішого - осінньо-зимового сезону, вздовж усієї лінії фронту на сході української держави розпочали локалізовані наступальні операції, щоб перехопити та втримати ініціативу.

Українські військові за минулу добу, 21 листопада, ліквідували ще 1080 російських окупантів на фронті.

В ОК "Південь", фортифікація берегової лінії правобережжя Дніпра надійно укріплена і шансів повернутися до Херсону у російської окупаційної армії немає.

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