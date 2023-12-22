Втрати противника лише за першу половину грудня складають близько 7700 військовослужбовців.

Начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо розповів, як ЗСУ сточують потужність російської окупаційної армії та скільки міцності у противника все ще залишається.

"Це проявляється звичайно у кількості втрат людської сили противником. А втрати, лише за першу половину грудня, складають у росіян близько 7700 військовослужбовців. Це тільки з 1 по 16 грудня. Ми бачимо, що тенденція йде до збільшення. Тому що за листопад місяць були втрати майже 11 тисяч. То за половину грудня ми вже бачимо 7 700. Якщо провести до кінця грудня розрахунки, не важко побачити, що це буде 15 тисяч, попередньо", - акцентував Фітьо в ефірі загальнонаціонального телемарафону..

Він додав, що лише за попередню добу на Лимано-Куп’янському напрямку наші захисники зменшили популяцію росіян в Україні на 313 осіб і 156 російських окупантів було ліквідовано на Бахмутському напрямку",

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Водночас Фітьо розповів, що противник по всій ділянці відповідальності ОСУВ "Хортиця" намагається вдаватися до штурмових дій.

"Російські окупанти на Куп’янському напрямку, це напрямок Синьківки, хочуть захопити цей населений пункт для подальшого просування на місто Куп’янськ. Там було відбито 19 ворожих атак. На Лиманському напрямку, це Стельмахівка та Терни, 4 атаки було відбито. Ворог там активно застосовує авіацію, 9 авійційних ударів було нанесено. На Куп’янсько-Лиманському напрямку противник активно продовжує застосовувати дрони-камікадзе, використано 36 дронів",- повідомив Фітьо.

Він додав, що після сьогоднішнього зменшення на південному напрямку "кількості бортів російської авіації (винищувачів СУ-34 -УНІАН) на три штуки", можливо росіяни дещо зменшать застосування своєї авіації і стануть "обережнішими зі своїми авіабомбами".

Також він розповів, що російська окупаційна армія збільшила кількість артилерійських обстрілів по позиціях українських захисників. Так, на Куп’янсько-Лиманському напрямку у порівнянні з позаминулою добою противник збільшив кількість артилерійських обстрілів вдвічі.

"Позаминулої доби було біля 300 обстрілів артилерійських, минулої доби було 665 обстрілів. Бачимо, що противник нарощує темпи. Один день може бути активніше на Бахмутському напрямку, а інший - активніше вже на Куп’янському і Лиманському напрямку. Тобто, противник по всій смузі відповідальності "Хортиці" намагається проводити атакувальні дії",- підкреслив Фітьо.

Він зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог постійно застосовує велику кількість дронів-камікадзе по позиціям українських захисників.

"Щодо Бахмуту, там відбито 7 ворожих атак, це Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, нанесено 4 авіаудари, 40 дронів камікадзе, тенденція застосування дронів, тут щоденна і плюс-мінус однакова у великій кількості", - розповів він.

Втрати окупантів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що Сили оборони відбили 95 атак російської окупаційної армії на усій ділянці фронту.

За повідомленням командувача Повітряних сил ЗСУ 22 грудня опівдні на Південному напрямку російські загарбники втратили три винищувача-бомбардувальника Су-34.

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