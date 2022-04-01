З Чорнобильської атомної електростанції супротивник вкрав більш-менш цінні речі, зазначили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження.

Перед тим, як покинути територію Чорнобильської атомної станції, окупанти мародерствували - вкрали, зокрема, чайники, кавоварки та комп’ютери.

Вороги забрали з собою багато речей, розповів в ефірі інформаційного марафону очільник Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко, пише ТСН.

За його словами, наскільки відомо українській стороні, супротивники не залишили нічого свого на території ЧАЕС.

"Почали виносити цінні речі, пакувати в техніку, що ще залишилася на майданчику Чорнобильської АЕС, та частково виїжджати… Вони розікрали більш-менш цінні речі - комп'ютери, якісь там кавоварки, чайники, декілька контейнерів з майном, яке перебувало на Чорнобильській АЕС, також вони повантажили на свої автомобілі і вивезли", - заявив чиновник.

Крамаренко додав, що співробітникам атомної станції окупанти заборонили покидати робочі місця. Він додав, що співробітники дуже обережно пересувалися територією ЧАЕС та боялися виходити за її межі, оскільки боялися вибухових пристроїв, які міг залишити ворог.

"Ми зараз не можемо пересвідчитися, чи є окупанти в самому місті Чорнобилі. Там є готель. І окупанти в машину навіть завантажили сервізи, виделки, ложки, тарілки, які були в готелі", - сказав чиновник.

Нагадаємо, 24 лютого війська РФ вдерлися в Україну, і супротивник взяв під контроль всі об'єкти ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження. Пізніше з’явилась інформація про імовірне опромінення російських військових, які, зокрема, рили окопи в Рудому лісі Чорнобильської зони.

31 березня стало відомо, що війська Росії повністю вийшли з території ЧАЕС.

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