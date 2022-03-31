Наразі тривають перемовини щодо обміну цих нацгвардійців.

Під час виходу з Чорнобильської АЕС окупанти забрали із собою полонених нацгвардійців.

Про це заявив мер міста-супутника ЧАЕС Славутича Юрій Фомічев у відеозверненні.

"Сьогодні у багатьох населених пунктах було помічено, що ворог від'їжджає. Поки ми не знаємо достовірно, куди йде цей рух, але ми знаємо, що з ЧАЕС були забрані нацгвардійці, які з першого дня були в полоні на атомній станції, які охороняли її. Їх забрали і вивезли", - зазначив він.

За словами Фомічева, це прогнозована дія окупантів.

Він розповів, що наразі тривають перемовини щодо обміну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що окупанти планують покинути Чорнобильську АЕС та місто Славутич. "Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з Республікою Білорусь. Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції", - розповіли у НАЕК "Енергоатом".

Також наводились дані про формування для руху в бік Білорусі ще й колони військових РФ, які тримали в облозі місто Славутич.

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