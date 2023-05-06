Через росіян в Енергодані на одному з підприємств не лишилося жодної легкової машини, зазначили у Генштабі.

У тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області російські загарбники викрали усі автомобілі підприємства "Електропівденмонтаж-10".

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook, яке було опубліковано у суботу увечері, 6 травня. "Російські окупанти не перестають грабувати громадян України та підприємства на тимчасово захоплених територіях. У Енергодарі, станом на 5 травня, на території підприємства "Електропівденмонтаж-10" не лишилось жодного легкового автомобіля. Розграбовано склад, а також вивезено станкове обладнання", - йдеться у зведенні.

Окремо сказано, що дедалі частіше надходить інформація про низький рівень морально-психологічного стану особового складу противника.

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Зокрема, у одному з підрозділів російських окупаційних військ, що знаходиться у селищі Муліно Нижньогородської області, командири відкрито називають підлеглих "гарматним м’ясом". Крім того, військовослужбовці скаржаться на незадовільне медичне забезпечення, а також забезпеченість засобами індивідуального захисту та екіпіруванням. Близько 50% відсотків особового складу не мають можливості оформити платіжні картки, мають побоювання, що у разі їхньої загибелі, їхні кошти не дістануться сім’ям.

Ситуація в Запорізькій області - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, в Енергодарі розташована Запорізька атомна станція, яка перебуває під окупацією російськими військами від початку березня 2022 року, коли ворог захопив майданчик станції. Росіяни також захопили місто-супутник ЗАЕС - Енергодар.

За даними британської розвідки, окупанти готові вести бої на станції в разі контрнаступу ЗСУ на тому напрямку. Зазначається, що ворог обладнав вогневі позиції на дахах реакторних споруд ЗАЕС.

Окупанти вже відчувають, що українські військові близько. Через це "керманичі" захопленої ЗАЕС масово просяться у відпустки. Через брак персоналу "керівникам" середньої ланки відпусток не дають.

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