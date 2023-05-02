Зрадники розуміють, що українська армія вже близько, зазначили в "Енергоатомі".

Так звані "керманичі" окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції масово відпрошуються у росіян нібито у відпустки і виявляють бажання "відпочити" поближче до Керченської протоки, яка знаходиться між українським Керченським півостровом та російським Таманським.

Зрадники шукають шляхи для втечі, оскільки розуміють, що Збройні сили України вже близько, і часу лишилося зовсім небагато, повідомляє державне підприємство "Енергоатом". "Нинішні так звані керманичі Запорізької АЕС виявляють бажання масово "відпочити" поближче до Керченської протоки, відпрошуючись у росіян нібито у відпустки. Щоправда, через критичний брак персоналу "керівникам" середньої ланки згоди на це не дають", - зазначається у повідомленні.

В "Енергоатомі" додали, що ключовий колаборант ЗАЕС Юрій Чернічук з 1 травня втік з Енергодару в тимчасово окупований Крим.

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"…Зрадники підшукують собі шляхи для евакуації, адже розуміють, що ЗСУ вже близько, отже часу на втечу залишилося зовсім небагато. Звідси й гарячка. Та найсмішніше - колаборанти ще й намагаються знайти собі "заміну", підбурюючи атомників ЗАЕС, щоб вони погодилися виконувати їхні обов'язки. Тобто запроданці, котрі зрадили Україну..., рятуючи себе, намагаються зламати життя ще й патріотам", - підкреслили у держпідприємстві.

Ситуація на Запорізькій АЕС - сьогодні це варто знати

Ворог почав повністю контролювали ЗАЕС у березні минулого року. Біля атомної електростанції не раз лунали вибухи, виникали аварії, але супротивник все одно відмовлявся провести демілітаризацію станції.

У квітні міністр енергетики України Герман Галущенко говорив, що ситуація щодо технічної експлуатації ЗАЕС погіршується. Також повідомлялося, що вороги займаються мародерством.