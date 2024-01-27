Головним пріоритетом для ворога залишається Авдіївка.

Протягом останніх тижнів російські окупанти продовжують наступальні дії, однак отримані здобутки не мають стратегічного значення. Водночас українські війська зосередились на активній обороні.

Про це пише міністерство оборони Великої Британії. У звіті відомства вказується, що 18 та 21 січня 2023 року російські окупанти захопили села Крохмальне на Харківщині та Веселе поблизу Бахмута, проте "вони є стратегічно несуттєвими". У розвідці пояснили, що до війни у Веселому жили 102 людини, а у Крохмальному - 45.

За оцінкою британців, головним пріоритетом для загарбників залишається місто Авдіївка на Донеччині. Так окупанти наступають з трьох напрямків, щоб оточити місто з півдня та півночі, а також ведуть бої на підступах до східного кварталу.

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"Російські війська зазнали значних втрат у особовому складі та бронетехніці, часто спричинених боєприпасами українських безпілотних літальних апаратів", - вважають у розвідці.

Наразі росіяни намагаються обійти укріплення ЗСУ, зайшовши на околиці міста через тунелі. Натомість Сили оборони стримують ворога від подальшого просування в межах міста.

"Оскільки основний шлях постачання залишається недоторканим, а українські сили проводять локальні контратаки, Авдіївка, ймовірно, залишатиметься під контролем України протягом найближчих тижнів", - прогнозують у Британії.

Війна в Україні - останні новини

Російські війська на лівому березі Дніпра в Херсонській області наступають без прикриття броньованою технікою. Росіяни намагаються активізовуватися час від часу, але успіху не мають. Натомість українські військові закріплюються на позиціях та розширюють плацдарми.

Генерал Олександр Тарнавський повідомив про сильні штурми РФ на Таврійському напрямку. За словами командуючого військами "Таврія", другий день поспіль ЗСУ проводять по 50 бойових зіткнень з ворогом.

Водночас під Авдіївкою вже є ділянка, розміром з футбольне поле, яка вкрита тілами сотні окупантів.

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