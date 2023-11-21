Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки.

Сьогодні ввечері російські загарбницькі війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Близько 20:43 російські терористи завдали ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя. Ракета, тип якої наразі встановлюється, влучила по відкритій території", - написав керівник ОВА Юрій Малашко у своєму Telegram-каналі.

Наразі інформації про постраждалих до відповідних служб не надходило. Відомо, що вибухова хвиля пошкодила кілька приватних будинків.

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Російські удари по Україні: останні новини

Нагадаємо, що минулої ночі окупанти декілька годин атакували українські міста за допомогою ударних дронів, а також запустили в бік Дніпра ракети. Безпілотники долетіли до західних областей.

Вранці в Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що загалом окупанти випустили чотири зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету наземного базування "Іскандер-К" та 10 ударних дронів типу "Shahed".

Загалом українській протиповітряній обороні вдалося знищити дев'ять дронів та одну ракету "Іскандер-К".

Цього вечора атаки безпілотників провожуються, тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

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