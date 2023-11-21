Окупанти запускали дрони з території РФ, а ракету - з анексованого Криму.

У ніч на 21 листопада російські окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ Росії) 10-ма ударними БпЛА типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.Також противником було випущено чотири зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одну крилату ракету наземного базування "Іскандер-К" з району Джанкоя в окупованому Криму.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено 9 ворожих безпілотників Shahed-131/136 та одну крилату ракету "Іскандер-К"", - уточнюється у повідомленні.

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У Повітряних силах додали, що було задіяно підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи.

Нічна повітряна тривога

Вчораввечері Україна опинилася під ракетною атакою Росії, також окупанти запустили безпілотні літальні апарати.

О 20:14 Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про атаку дронів типу "шахед" з півдня. Існувала загроза застосування безпілотників для Запорізької та Дніпропетровської областей.

Згодом стало відомо про "шахеди" з Херсонщини у напрямку Миколаївщини та на півдні Харківщини в сторону півночі. О 21:01 російські дрони рухалися у напрямку Миколаєва, іншу групу фіксували вздовж Харківської та Дніпропетровської областей в напрямку Полтавщини.

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