На Запоріжжі росіяни завдали ракетних ударів по Комишуваській громаді. Загинули двоє співробітників ДСНС, є також поранені.

На Запоріжжі росіяни завдали трьох ракетних ударів по Комишуваській громаді, в результаті чого загинули двоє співробітників ДСНС, є також поранені люди.

Про це повідомляє Національна поліція України. Як зазначається, ворог підступно двічі атакував ракетами (тип встановлюється) мирний населений пункт.

"Внаслідок перших двох влучань поранення отримали четверо місцевих жителів, сталося займання житлового будинку. Коли ж на місце події прибули поліцейські та рятувальники, військові країни-терориста здійснили повторний обстріл. Загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомляє Нацполіція.

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Комишуваська громада була під обстрілом росіян також 13 листопада. Російські загарбники обстріляли село Зарічне, в результаті чого поранення зазнала жінка. У Запорізькій обласній військовій адміністрації інформували, що руйнувань зазнали житлові будинки села: вибито вікна та пошкоджено дахи.

Загалом у Запорізькій області постійно оголошується повітряна тривогу у зв’язку з ворожими обстрілами. Минулої доби російські терористи знову обстрілювали населені пункти регіону. За повідомленням обласної військадміністрації, вчора рашисти здійснили атаку по Запоріжжю безпілотниками (половину з яких збили наші сили ППО) та завдали авіаційних ударів по Новоданилівці. За минулу добу правоохоронці задокументували 23 повідомлення про руйнування будинків та інших мирних об’єктів в Запорізькому, Пологівському і Василівському районах.

Як інформував сьогодні Генштаб, українські воїни продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, виснажують ворога, завдають окупантам втрат в живій силі та техніці. На Запорізькому напрямку минулої доби противник вів безуспішні штурмові дії неподалік Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де нашими захисниками відбито 3 атаки.

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