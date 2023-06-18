На Таврійському напрямку підрозділи Сил оборони протягом доби виконали понад 1800 вогневих завдань.

Втрати окупантів на Таврійському напрямку збільшились за останню добу – ліквідовано ще чотири роти ворога та близько 80 одиниць техніки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Кожна доба для росіян перетворюється на пекло. Наші воїни майстерно знищують ворога. На Таврійському напрямку підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1829 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот. Знищено та пошкоджено 77 одиниць військової техніки противника", - зазначив він.

Йдеться про 24 танки, 12 одиниць БМП, 5 ББМ, 3 МТЛБ, 2 БТР, 2 БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С".

За інформацією Тарнавського, на цьому напрямку сили оборони збили вертоліт Ка-52. Також було знищено 12 місць зберігання боєприпасів росіян.

Втрати окупантів - остання інформація

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок втрати ворога в особовому складі становлять майже 220 тисяч, в тому числі 650 – ліквідовані за минулу добу.

Також за минулу добу знищено десятки ворожої техніки. Зокрема, у командуванні Повітряних сил інформували, що минулої доби знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, а також 12 БПЛА різного типу.

Як зазначали у розвідці Британії, наразі армія окупантів зазнає найбільших втрат з березня - з часів битви за Бахмут.

Вас також можуть зацікавити новини: