Дуже важливо, щоб підтримка іноземних партнерів не затримувалась.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість нового наступу російських окупантів найближчим часом.

"Реванш, він зрозумілий. Скажу відверто, ми вже вважаємо, що на Донбасі реванш не зупинявся. І він посилюється там постійно, посилюється щоденно. Щоденно у них або нові групи військових кадрових, або ми бачимо збільшення кількості "вагнерівців", – сказав зеленський у відповідь на запитання журналістів під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен в Одесі.

За його словами, запит до партнерів щодо посилення підтримки саме пов’язана з діями РФ. Та дуже важливо, щоб підтримка іноземних партнерів не затримувалась.

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Президент також наголосив, що вся інформація, яка надходить від розвідки, відразу передається партнерам, бо РФ дуже хоче реваншу. Водночас президент впевнений, що РФ не вдасться захопити Україну, яка поступово готує свій контрнаступ.

Новий наступ РФ - що варто знати

Впродовж останніх днів дедалі частіше лунають попередження про те, що російські загарбники планують новий наступ на Україну. Минулого тижня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що це може статися через 1-2 місяці. Також він прогнозував, що окупанти можуть активізувати дії на фронті ближче до першої річниці повномасштабної війни в проти України 24 лютого.

30 січня про те, що РФ готується до нового наступу, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, про це свідчать заяви РФ про намір мобілізувати 200 або більше тисяч осіб, а також те, що Москва купує нову зброю і боєприпаси в Ірану та Північної Кореї та нарощує власні потужності виробництва.

Ще в грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попереджав, що Росія готує велику кількість солдатів для наступу на Київ та інші міста України.

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