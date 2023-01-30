РФ активно купує нову зброю і боєприпаси та нарощує власне виробництво.

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) бачить ознаки підготовки Росії до нового наступу на Україну.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час виступу в Інституті перспективних досліджень CHEY в Сеулі заявив, немає "ознак того, що президент Путін і влада в Москві готуються до миру".

"Ми бачимо протилежне. Ми бачимо, що вони готуються до нового наступу, що вони мобілізують більше солдатів, 200 000 осіб, а можливо, навіть більше. Що вони активно купують нову зброю, більше боєприпасів. Нарощують власне виробництво, а також купують більше зброї у інших авторитарних держав, таких як Іран і Північна Корея. І найголовніше, ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін змінив загальну мету цього вторгнення, яка полягає в тому, щоб контролювати сусіда, контролювати Україну", – сказав він.

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Столтенберг наголосив, що "сьогодні ніхто не може сказати, коли закінчиться війна", але президент РФ Володимир Путін може покласти край війні вже сьогодні. Генсек також сказав, що "всім, хто вірить в демократію, в заснований на правилах міжнародний порядок, вкрай важливо, щоб президент Путін не виграв цю війну".

Столтенберг також повторив, що "швидше за все, ця війна теж на якомусь етапі закінчиться за столом переговорів".

"Військова підтримка сьогодні дозволяє досягти мирної угоди завтра. Але поки президент Путін вірить, що може перемогти на полі бою, він не сяде і не почне сумлінно діяти. Тож парадокс в тому, що насправді військова підтримка України – найкращий спосіб домогтися мирного переговорного рішення у війні", – додав він.

Новий наступ РФ - що варто знати

Минулого тижня Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія може піти в новий наступ через 1-2 місяці.

"У росіян зараз відбувається максимальна концентрація, вони готуються до наступу. Для нас це не є несподіванкою. Ми розуміємо, що через місяць-півтора-два вони будуть починати активні дії, задіяні всі максимальні ресурси, які є на території Росії", - сказав Данілов.

Крім того, Данілов прогнозував, що Росія готується до активізації наступу до першої річниці повномасштабної війни проти України, щоб до цієї дати отримати хоч досягти хоч якихось успіхів.

Член-кореспондент британського Королівського інституту оборонних і досліджень безпеки (RUSI) Олександр Данилюк заявляв, що Росія збирається піти в новий великий наступ в лютому. Можливо, це станеться вже цього тижня.

Президент України Володимир Зеленський у грудні заявив, що наступні півроку будуть вирішальними у протистоянні з Росією. Тоді ж Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що солідарний з думкою про те, що Росія готує велику кількість солдатів для наступу, в тому числі – на столицю України.

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