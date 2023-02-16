Ймовірно, ворог пішов у новий наступ раніше через політичний тиск з боку Кремля.

У той час, як Росія починає свій наступ на сході України, Сполучені Штати та країни-партнери поставили під сумнів можливості РФ накопичити достатню кількість живої сили і ресурсів для досягнення значних успіхів під час нової атаки.

Високопоставлений американський військовий чиновник зазначив виданню CNN, що досягнення якихось успіхів російською стороною під час нового наступу "більш бажано, ніж реалістично".

Автори матеріалу зазначають, що Росія накопичує війська на кордоні і на тимчасово окупованих територіях України. Деякі з цих сил були залучені під час мобілізації, яку в РФ оголошували у вересні 2022 року. Проте, попри збільшення кількості ворожих військ, західні союзники не бачать ознак достатніх змін у здатності цих сил проводити загальновійськові операції, необхідні для захоплення і утримання нових територій.

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"Малоймовірно, що російські війська стануть більш організованими, а отже, малоймовірно, що вони будуть особливо успішними, хоча вони, схоже, готові відправити більше військ у м'ясорубку", – пояснив британський високопосадовець.

Водночас американські військові вважають, що окупантам потрібен час до травня, щоб накопичити достатньо сил для тривалого наступу. При цьому російське військово-політичне керівництво хотіло діяти швидше. Ймовірно, ворог пішов у новий наступ раніше через політичний тиск з боку Кремля.

І хоча українські чиновники бʼють на сполох через нові атаки ворога на сході України, українська сторона також має певний скептицизм щодо можливостей російської армії в тому вигляді, в якому вона перебуває зараз.

"Вони накопичили достатньо живої сили, щоб захопити одне чи два невеликих міста на Донбасі, але це все. Це не вражає, порівняно з відчуттям паніки, яке вони намагалися посіяти в Україні", – розповів виданню український дипломат.

Новий наступ Росії

Західна розвідка повідомляє, що Росія накопичує поблизу українського кордону літаки та гелікоптери. Це свідчить про те, що Москва може задіяти авіацію для підтримки наземного наступу своїх військ, який захлинається.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія намагається розширювати зону нового наступу, активно шукаючи нових напрямків. Однак на Київ, Суми, Харків та Чернігів окупанти навряд чи підуть.

І хоча Кремль готується вести тривалу війну проти України, російські еліти вже не вірять у можливість здобути перемогу. Своїм вторгненням в Україну, Володимир Путін планував взяти реванш у Заходу за поразку СРСР в "холодній війні", проте зараз оптимізму в Кремлі поменшало.

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