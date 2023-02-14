Як свідчать дані розвідки, передані союзникам по НАТО, Росія накопичує літаки і вертольоти біля кордону з Україною.

Західна розвідка повідомляє, що Росія накопичує поблизу українського кордону літаки та гелікоптери. Це свідчить про те, що Москва може задіяти авіацію для підтримки наземного наступу своїх військ, який захлинається.

Американські чиновники розповіли Financial Times, що це спонукало союзників України зробити пріоритетом якомога швидшу доставку систем ППО та артилерійських боєприпасів нашій країні.

Як свідчать дані розвідки, передані союзникам по НАТО, Росія накопичує літаки і вертольоти біля кордону з Україною. Журналісти зазначають, що у вівторок на зустрічах з країнами-союзниками, що підтримують Україну міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив загрозу, яку становлять значні військово-повітряні сили Росії, що залишилися.

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"Він дуже ясно дав зрозуміти, що у нас мало часу, щоб допомогти українцям підготуватися до наступу, і що у них доволі специфічні потреби", – розповів американський чиновник, додавши, що російські наземні війська досить виснажені, через що Москва може перетворити наступ на повітряну битву.

Водночас сам Остін на прес-конференції підкреслив, що США не бачать неминучих ознак "масованої повітряної атаки", що насувається. Однак він додав, що Вашингтон і його союзники направляють в Україну якомога більше засобів протиповітряної оборони.

"Ми знаємо, що у Росії є серйозні літаки ... і залишилося багато можливостей", – сказав Остін.

Глава Пентагону зазначив, що засобів ППО, які є в України, було "недостатньо, і ми будемо продовжувати тиснути, поки не отримаємо більше, тому що ця загроза існує".

"Ми хочемо переконатися, що у них є можливість захистити себе в разі, якщо Росія вирішить ввести в бій свої військово-повітряні сили", – резюмував американський міністр.

Новий наступ РФ: що відомо

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що великий наступ Росії ускладнюється через недостатній рівень підготовки мобілізованих солдатів, що становлять більшість нинішнього складу російської армії. Експерти посилаються на дані української сторони про те, що Росія вже втретє змушена доукомплектовувати 155-ту бригаду морської піхоти, яка зазнала важких втрат під Вугледаром.

При цьому в Генштабі ЗСУ заявили, що почастішали випадки, коли мобілізовані російські військовослужбовці з деяких підрозділів відмовляються йти в наступ. Через це мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих Росією територій Донецької області знімають з другої і третьої ліній і відправляють на полігони.

Водночас військовий експерт Петро Черник наголосив, що російські окупанти не мають сил і засобів для масштабного наступу по всій лінії фронту. Однак він зазначив, що росіян не можна недооцінювати.

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