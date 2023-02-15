Росія не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Російська армія продовжує наступати на п'яти напрямках.

"Противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, для чого суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках", - йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18: 00.

Крім того, протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Покровська Донецької області та Херсонщини.

Відео дня

"Є поранені та загиблі серед цивільного населення, майже знищений житловий багатоповерховий будинок та знову обстріляно лікарню в Бериславі", - уточнили у Генштабі.

Зазначається, що наразі високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Війна в Україні - актуальні новини

За даними Генштабу, авіація Сил оборони за 15 лютого завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ, а також п'ять разів вдарила по позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ.

Також повідомлялося, що українські захисники на Східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52.

Загальні бойові втрати Росії в Україні з 24 лютого 2022 року орієнтовно становлять близько 139 тисяч 770 осіб особового складу.