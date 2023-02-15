Подальше затягування війни обернеться великими втратами для обох сторін без можливостей для перемоги РФ.

Кремль готується вести тривалу війну проти України, але російські еліти вже не вірять у можливість здобути перемогу. Про це агентству Reuters розповіли високопоставлені російські чиновники, близькі до Кремля.

Видання зазначає, що своїм вторгненням в Україну, Володимир Путін планував взяти реванш у Заходу за поразку СРСР в "холодній війні", проте зараз оптимізму в Кремлі поменшало.

"Попереду буде ще важче і дорожче як для України, так і Росії. Економічні втрати такого масштабу не варті кількох завойованих територій", - зазначив чиновник.

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За його словами, багато представників російської еліти в цілому поділяють таку точку зору, але не можуть висловлювати її відкрито.

"Я не вірю ані в великий наступ, ані в можливість перемоги Росії над усім цивілізованим світом", — сказало друге високопоставлене джерело, близьке до Кремля.

Російські еліти розуміють, що їхня країна знаходиться в невигідному становищі як з точки зору військових технологій, так і з точки зору мотивації, але війна триватиме "дуже довго".

Причому, попри важкі наслідки вторгнення в Україну, Путін досі не має серйозних суперників у боротьбі за владу, кажуть відразу кілька співрозмовників видання. Вони впевнені, що кремлівський диктатор легко виграє президентські "вибори" в березні 2024 року.

Проблеми РФ у війні проти України

За оцінками британської військового відомства, зараз Росія задіяла у війні проти України близько 97% своєї армії. Однак навіть максимальна концентрація зусиль не дозволила агресору прорвати українську оборону. Замість цього йде повільне важке прогризання.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що пік російських наступальних зусиль в Україні буде в березні. Росіянам не вдасться прорвати оборону ЗСУ і вони втратять наступальний потенціал вже остаточно.

На тлі глухого кута на фронті ситуація для Росії погіршується і в тилу. Британська розвідка констатує помітне зниження обсягів виробництва зброї в Росії.

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