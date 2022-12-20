Найбільше інтересу Росія проявляє до офіцерів.

Під час обміну полоненими представники Росії проводять певну градацію. Чим "простіше" полонений, тим менше інтересу до нього проявляють окупанти.

Як зазначив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, "підвищений попит" мають офіцери.

"Рашистський режим – фашистський за своєю суттю, тому що він проводить певну градацію", – заявив представник ГУР.

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За його словами, перше місце в антирейтингу займають примусово мобілізовані жителі тимчасово окупованих територій України. До них російська сторона проявляє найменше інтересу під час обмінів полоненими.

"А всі інші – починається вже дуже складний процес. Зрозуміло, що офіцери мають підвищений попит. Також люди, які володіють певними знаннями і навичками. Ну і впливають багато інших речей, які ми не будемо озвучувати, щоб не нашкодити. Але чим простіше людина для рашистів, тим менше до неї інтересу", – додав Юсов.

Обмін полоненими з РФ: останні новини

У середу, 14 грудня, відбувся черговий обмін полоненими. В Україну повернулися 64 воїни Збройних сил. Бійці, які повернулися з російського полону, воювали на Донецькому і Луганському напрямках, в тому числі брали участь в обороні Бахмута.

Спікер проекту "Хочу жити" Віталій Матвієнко заявив, що понад 4300 російських військовослужбовців і мобілізованих в РФ звернулися до української сторони з приводу добровільної здачі в полон ЗСУ. З багатьма з них вже проводяться всі необхідні роботи.

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