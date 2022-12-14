Раніше в ГУР підтверджували, що розглядають священників Московського патріархату як обмінний фонд з Росією.

Україна віддала Росії священника УПЦ МП в рамках обміну, підтвердив в ефірі національного телемарафону представник ГУР Андрій Юсов.

Він зазначив, що піп отримав в Україні вирок за держзраду. Служитель Московського патріархату "допоміг" повернути в Україну незаконно полоненого росіянами американця.

"Громадянин США – це активіст, який залишався в Херсоні, і був незаконно заарештований окупаційною владою. Можу цікаву деталь повідомити. Сьогодні росіяни у своїх телеграм-каналах повідомили, що вони забрали до себе священника УПЦ (МП), який в Україні отримав вирок за державну зраду. Скажу, що не без його допомоги в цьому контексті повернувся сьогодні й громадянин США до України і може повернутися додому", - цитує Юсова "Радіо Свобода".

Раніше Юсов підтверджував, що українські спецслужби розглядають обвинувачених у кримінальних злочинах священників Московського патріархату як обмінний фонд з Росією.

Омбудсмен з приводу цього відповів, що обмін може відбуватися тільки військовополоненими, однак додав: "Ми готові розглядати будь-які варіанти повернення їх (людей, якими цікавиться Росія – ред.) на територію Росії задля повернення наших героїв".

Обшуки у храмах УПЦ МП

З листопада тривають масштабні обшуки у регіональних храмах Московського патріархату. Попів перевіряють на співпрацю з російськими окупантами.

За результатами контрзаходів силовики часто знаходять у єпархіях заборонену пропагандистську літературу, російські нагороди і паспорти, а ще виявляють підозрілих осіб і навіть зброю.

1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що доручив РНБО розробити законопроект, який забороняв би діяльність будь-яких релігійних організацій, "афільованих з Москвою".

РНБО ввела санкції вже проти семи представників УПЦ МП.

Вас також можуть зацікавити новини: