З росіянами проводять необхідні роботи, щоб добровільна здача в полон пройшла безпечно.

Понад 4300 російських військовослужбовців і мобілізованих в РФ звернулися до української сторони з приводу добровільної здачі в полон ЗСУ.

З багатьма з них вже проводяться всі необхідні роботи, повідомив спікер проекту "Хочу жить" Віталій Матвієнко в ефірі FREEДОМ.

"Що стосується кількості звернень ... З моменту старту проекту "Хочу жить" вона становить понад 4300. В основному військовослужбовці Російської Федерації або частково мобілізовані цікавляться про те, як здатися в полон. Або вже ті, хто вже прийняв рішення здатися в полон, і ми з ними спілкуємося, проводимо всі необхідні роботи для того, щоб добровільна здача в полон пройшла безпечно", — зазначив Матвієнко.

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Спікер проекту зазначив, що Україна гарантує повну безпеку всіх розмов та листувань з потенційними військовополоненими РФ.

Крім того, особи, які здалися таким чином в полон, оформляються як ті, хто здався в полон під час бою, що гарантує їм всі соціальні виплати.

Проект "Хочу жить" - як росіянам здатися в полон

У вересні був запущений державний проект "Хочу жить", який покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним силам.

Зокрема, 18 вересня був запущений Єдиний центр і цілодобова гаряча лінія прийому звернень від російських військових та їх сімей.

Вже в кінці вересня на тлі оголошення в РФ часткової мобілізації почали надходити дзвінки від новомобілізованих з приводу здачі в полон. Як зазначали в ГУР МО, мобілізовані намагалися дізнатися, як правильно здаватися.

У листопаді в ГУР МО розповіли, що у росіян є два шляхи здачі в полон: отримати інструкції через проект "Хочу жить" (телефони +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84, чат-бот в Telegram https://t.me/spasisebyabot) або, в разі неможливості зв'язатися з "Хочу жить", здатися в полон при безпосередньому контакті з військовими.

У грудні Генеральний штаб ЗСУ також опублікував покрокову відеоінструкцію для російських солдатів, які хочуть здатися в полон. Вони можуть зробити це за допомогою дрона.

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